Український плавець Трусов взяв ще одне "золото" Паралімпіади

Український плавець Андрій Трусов завоював ще одну золоту медаль Парадімпіади - 2020 в Токіо. Цього разу в запливі на 50 метрів, повідомляє РБК-Украина.

"Андрій Трусов - переможець чоловічого запливу на 50 метрів вільним стилем S7" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ще один українець Євген Богодайко завоював бронзову медаль, другим став колумбієць Карлос Даніель Серрано.

Нагадаємо, напередодні Трусов став паралімпійським чемпіоном на дистанції 100 метрів на спині.