Український плавець Трусов взяв ще одне "золото" Паралімпіади
Український плавець Андрій Трусов завоював ще одну золоту медаль Парадімпіади - 2020 в Токіо. Цього разу в запливі на 50 метрів, повідомляє РБК-Украина.
"Андрій Трусов - переможець чоловічого запливу на 50 метрів вільним стилем S7", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що ще один українець Євген Богодайко завоював бронзову медаль, другим став колумбієць Карлос Даніель Серрано.
Нагадаємо, напередодні Трусов став паралімпійським чемпіоном на дистанції 100 метрів на спині.