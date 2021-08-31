Основні сервіси аеропорту "Київ" переведуть в онлайн

Усі основні сервіси Міжнародного аеропорту "Київ" ім. Сікорського планують перевести в електронний формат, повідомив директор з розвитку підприємства Євген Бєлік в ексклюзивному інтерв'ю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Спільно з генеральним директором Ольгою Товкес ми дивимося зараз у бік диджіталізації, розроблення маркетплейсів та e-commerce модуля для комфорту пасажирів та ефективнішого управління нашими доходами" , - сказав він.

За словами Бєліка, це може бути не лише пріоритетна реєстрація, а й прискорене проходження формальностей, оплата парковки і навіть придбання кави в кав’ярні та парфумерії в duty free.

"Модуль ще перебуває на стадії розробки, але ми точно знаємо, що це буде програма, яку може встановити кожен пасажир і замовити будь-яку послугу для себе з будь-якої точки світу" , - сказав Бєлік.

Директор з розвитку аеропорту зазначив, що наразі розподіл загального прибутку між авіаційним та неавіаційним секторами становить 70% до 30%.

Він також повідомив, що в аеропорту змінився підхід до формування прибутковості.

"Якщо раніше ми брали до уваги кількість зданих метрів в оренду, то нині ми беремо до уваги іншу компоненту - конверсію з 1 кв. м. Іншими словами, наскільки ефективно працює орендар" , - сказав Бєлік.

Зокрема, з метою забезпечити повноцінне та різноманітне дозвілля в очікуванні на рейс було змінено концепцію магазинів duty free, тепер вони пропонуватимуть асортимент різних цінових категорій.

"Уже працює спеціалізований магазин оптики та галантереї. Найближчим часом буде відкрито цільовий, дитячий duty free, із великим асортиментом іграшок та гаджетів, а поруч облаштовано дитячу зону" , - сказав Бєлік.

Чотири локації загальною площею 1500 кв. м представляє провідний duty free оператор Heinemann. Ще одну з локацій, близько 100 кв. м, незабаром розглядатимуть як потенційну для вибору нового оператора duty free.