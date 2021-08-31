Затриманого агента ФСБ РФ судитимуть у Сєвєродонецьку

За матеріалами контррозвідки, перед судом постане бойовик, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України. Його ціллю був провідний фахівець з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ, повідомляє СБУ.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужби країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом. Для цього він хотів використати саморобний вибуховий пристрій.

За наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення в одній із справ СБУ. А саме – у провадженні про викриту у лютому 2021 року агентурну мережу ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері).

Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури слідчі СБУ зібрали достатні докази вчинення викритим агентом ФСБ РФ правопорушень, передбачених одразу трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15 (замах на злочин),

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт),

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.