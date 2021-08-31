За легалізацію "євроблях" українці заплатили мільярд гривень

За два місяці в Україні розмитнили 28 тисяч "євроблях", повідомляє 24 Канал.

З 15 червня було розмитнено 28 тисяч транспортних засобів, пише прес-служба Держмитниці. Також зазначається, що зібрані кошти підуть на "боротьбу з COVID-19".

Заступник Голови Держмитслужби України Руслан Черкасський відзначив взаємну зацікавленість в успішній імплементації цих законів: "Держава отримає додаткові надходження до бюджету, вкрай важливі для підтримки медичної системи. Водночас громадяни, що користуються автівками з іноземною реєстрацією, можуть стати їх повноцінними власниками у повній відповідності до чинного законодавства".

Спрощення стосується легкових автомобілів (код УКТ ЗЕД 8703) та автівок для перевезення вантажів (код УКТ ЗЕД 8704), загальною вагою до 3,5 тон,

які були ввезені в Україну в режимі тимчасового ввезення або транзиту і станом на 31 грудня 2020 року перебували в Україні;

з року випуску яких минуло 5 і більше років;

Такі транспортні засоби тимчасово звільняються від сплати ввізного мита.

Відтак, власники змушені сплатити:

акцизний податок (сума коефіцієнтів за формулою: вік авто + тип двигуна + об’єму двигуна);

ПДВ – 20%; від суми акцизного податку.

У Держмитниці нагадали, що пільгове розмитнення в Україні діятиме до 10 листопада 2021 року. На проведення цієї програми було виділено 180 календарних днів. При цьому, для воїнів ООС, які перебувають у розташуванні частин на лінії розмежування понад 90 днів, термін розмитнення закінчується 08 лютого 2022 року. Тобто 270 календарних днів

Відлік обчислюється з дня набрання чинності законами -15 травня, а не з дня введення в дію – 15 червня, підкреслили в Держмитниці.