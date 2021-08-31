Реал придбав перспективного футболіста збірної Франції

Мадридський "Реал" домовився з французьким "Ренном" щодо трансферу 18-річного хавбека Едуардо Камавінги, повідомляє УНИАН.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Молодий талант успішно пройшов медогляд то готується поставити підпис під угодою з "Реалом". Іспанський топ-клуб заплатить "Ренну" 31 мільйон євро + бонуси.

Контракт Камавінги з "Ренном" завершився б влітку 2022 року, але француз наполіг на тому, щоб його відпустили у це трансферне вікно.

У сезоні 2020/21 Камавінга зіграв 35 поєдинків у чемпіонаті Франції та відзначився одним забитим м'ячем. Едуардо має у своєму активі три матчі за національну збірну Франції, в яких забив один гол. Між іншим, цей дебютний забитий м'яч Камавінга оформив у поєдинку проти збірної України.

Нагадаємо, що Камавінга посів другу позицію в рейтингу "50 найкращих гравців світу у віці до 20 років".