Дипломат: США заощадили 1 трлн доларів на ядерне роззброєння України

Володимир Зеленський з дружиною прибув до США для зустрічі з американським президентом Джо Байденом, запланованої на 1 вересня. У рамках візиту український президент 31 серпня зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє Украина 24.

Українській стороні слід нагадати, що США, завдяки програмі ядерного роззброєння України, заощадили 1 трлн доларів, отже, Україна має право просити військову допомогу на суму понад 60 млн доларів, виділених раніше. Про це заявив дипломат Олександр Левченко, коментуючи можливі теми обговорення між Зеленським і Остіном.

"В Україні перша проблема - Військово-морські сили, у нас слабо прикрито чорноморське узбережжя, і небезпека з боку військового угруповання в Криму дуже велика. Президент анонсував велику програму будівництва військово-морського флоту, вже були серйозні домовленості з Великобританією. Але США володіє самим великим флотом в світі, сподіваємося, що в цих програмах США допомагатимуть.

І інші речі, які у нас залишаються складними, - це Військово-повітряні сили, тому що літаки ще радянського виробництва, час не стоїть на місці, і потрібно думати на майбутнє, який тип літака буде головним серед винищувачів або бомбардувальників. США в цьому плані виробляє і продає, питання в тому, що в першому і другому випадку це все дорогі продукти. 60 млн доларів - дуже незначна сума, якщо говорити про військово-оборонний комплекс" , - сказав дипломат.

Левченко допустив, що після виходу військ США з Афганістану Україна може отримати подтвердження статусу союзника.

"Ми повинні нагадати, що з 1991 року, коли почався процес ядерного роззброєння, що закінчився в 1996 році, США заощадили 1 трлн доларів, тільки щодо української зброї. Звичайно, ми б хотіли, щоб таким чином враховувалося те, що Україна потребує підтримки з боку нашого стратегічного союзника, і наші очікування - що цей статус буде підтверджений, незважаючи на те, що ситуація в Афганістані вимагала деяких коректив" , - сказав експерт.

Як повідомляє офіційний сайт Білого дому, Байден підписав документ, відповідно до якого 60 млн доларів направляються на нужди Міністерства оборони України.

Раніше Зеленський заявив, що Україні потрібна допомога від США, але не потрібні подарунки.