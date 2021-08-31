У Кремлі вважають, що жителі ОРДЛО з паспортами РФ можуть голосувати на виборах
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами "мають повне право" голосувати на виборах до Держдуми, повідомляє РБК-Украина.
За словами Лаврова, Росія повинна їм це право забезпечити.
"Що стосується Донецької та Луганської "народних республік", то там живуть наші громадяни. Наші громадяни мають право голосувати, де б вони не жили. І обов'язок держави - надати їм таку можливість", - заявив Лавров.
Раніше повідомлялося, що Росія хоче залучити до голосування на виборах до Держдуми понад 600 тисяч жителів ОРДЛО.