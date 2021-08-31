Лікар розповіла, як лікувати порушення тонусу судин

Показники тиску важливі, щоб вчасно розпізнати проблеми серцево-судинної системи організму. Іноді буває так, що нижня (діастолічний) тиск нижче норми, при цьому верхнє (систолічний) цілком їй відповідає, повідомляє Російська газета.

Встановити причини того, що сталося може тільки повноцінне медичне обстеження.

Як повідомила кандидат медичних наук Катерина Кудіна, в молодості - найбільш частою причиною цього стану є порушення балансу вегетативної нервової системи, а у літніх людей - через втрату еластичності судинної стінки в результаті атеросклерозу. Більш рідкісними причинами можуть бути пороки серця, порушення функції щитовидної залози, аритмії.

Перш за все треба чітко розуміти, що немає лікарських препаратів, що впливають тільки на систолічний або діастолічний тиск, - вважає експерт.

Якщо причиною є порушення тонусу судин, то важливу роль відіграють адекватні й регулярні фізичні навантаження - скандинавська ходьба, плавання та інші вправи. При зниженні діастолічного тиску через захворювання серця і щитовидної залози, лікування буде направлено на усунення причини.