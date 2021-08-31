"Слуги" і ОПЗЖ об'єдналися для блокування трибуни Київради
Депутати фракцій "Опозиційна платформа — За життя" та "Слуга народу" заблокували трибуну Київради на початку пленарного засідання під головуванням міського голови Віталія Кличка. Про це заявив депутат фракції "Європейська солідарність" Сергій Таран, повідомляє Деловая столица.
"У Київраді блокують трибуну ОПЗЖ та "слуги". Вважають, що у них мало повноважень. Для чого їм ці повноваження поки не розказують. Програмні дебати їх не цікавлять, йдеться лише про, як вони твердять, "узурпацію" влади у Києві", — написав він у себе в Facebook.
"Справді, у Київраді немає монобільшості. Зате щойно утворилася мінібільшість — її ви прямо зараз бачите на трибуні", — прокоментував депутат відповідне фото.
На ситуацію також відреагував депутат від партії "УДАР" Дмитро Білоцерковець:
"І таке буває. Фракція "Слуги народу" разом з представниками фракції ОПЗЖ блокують трибуну у Київраді".
Зауважимо, що загальна кількість депутатів ОПЗЖ і "Слуг народу" в Київраді складає 24. Це навіть менше, ніж кількість депутатів фракції "ЄС".