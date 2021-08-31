"Слуги" і ОПЗЖ об'єдналися для блокування трибуни Київради

Депутати фракцій "Опозиційна платформа — За життя" та "Слуга народу" заблокували трибуну Київради на початку пленарного засідання під головуванням міського голови Віталія Кличка.﻿ Про це заявив депутат фракції "Європейська солідарність" Сергій Таран, повідомляє Деловая столица.

"У Київраді блокують трибуну ОПЗЖ та "слуги". Вважають, що у них мало повноважень. Для чого їм ці повноваження поки не розказують. Програмні дебати їх не цікавлять, йдеться лише про, як вони твердять, "узурпацію" влади у Києві" , — написав він у себе в Facebook.

"Справді, у Київраді немає монобільшості. Зате щойно утворилася мінібільшість — її ви прямо зараз бачите на трибуні" , — прокоментував депутат відповідне фото.

Блокування в Київраді/Facebook Dmitriy Belotserkovets

На ситуацію також відреагував депутат від партії "УДАР" Дмитро Білоцерковець:

"І таке буває. Фракція "Слуги народу" разом з представниками фракції ОПЗЖ блокують трибуну у Київраді".

Зауважимо, що загальна кількість депутатів ОПЗЖ і "Слуг народу" в Київраді складає 24. Це навіть менше, ніж кількість депутатів фракції "ЄС".