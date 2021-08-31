Астрологи назвали найнебезпечніші дні у вересні 2021 року. Багато знаків Зодіаку можуть відчувати втому, у когось можуть виникнути любовні трикутники, а також є ймовірність того, що зірвуться плани, повідомляє УНИАН.

10 вересня обіцяє втому і вигорання. У зв'язку з цим багато планів можуть зірватися. А ось 11 числа можуть виникнути проблеми в любовній сфері. Тому астрологи рекомендують менше часу проводити зі своїми коханими, щоб не провокувати конфлікти.

15 вересня - це один з найскладніших днів, оскільки у багатьох може виникнути дисбаланс. Вас знову може потягнути на погані звички, а також ви можете стати жертвою зрадника або вплутатися в любовний трикутник.

21 вересня краще не виходити за межі власної зони комфорту. Важливо займатися найпростішими справами, а ще краще - просто відпочити.

27 вересня обіцяє неприємності у фінансових питаннях. Астрологи не рекомендують здійснювати масштабні покупки. Також можуть спостерігатися різкі зміни настрою. Крім того, на перший план вийдуть неприємні спогади, образи.