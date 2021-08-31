З'ясувалось, скільки українці зі своїх податків заплатили за держборги

На обслуговування державного боргу в першому півріччі 2021 року спрямовано кожну восьму гривню доходів державного бюджету, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова відомства Валерій Пацкан, презентуючи висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2021 рік у першому півріччі.

"Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу зменшився на 38 млрд грн, або 1,5 %, – до 2 трлн 514 млрд грн, унаслідок ревальвації гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг. При цьому витрати на погашення й обслуговування боргу, порівняно з відповідним періодом 2020 року, збільшилися на 44 % і становили понад 36 % здійснених у першому півріччі цього року витрат держбюджету" , - цитує голову Рахункової палати прес-служба.

Пацкан також наголосив, що державний бюджет протягом першого півріччя виконувався в умовах відновлення економічного зростання.

"На жаль, його показник менший, ніж уряд прогнозував на цей рік. Із позитиву, хочу відмітити, що план доходів загального фонду держбюджету на перше півріччя з урахуванням внесених змін перевиконано на 23,7 млрд грн або майже на 5%" , - додав голова Рахункової палати.

За його словами, виконанню доходів державного бюджету сприяло зростання на 4,3 млрд грн (27%) надміру сплачених до державного бюджету податків, зборів, платежів з початку року, в першу чергу за рахунок надміру сплаченого податку на прибуток підприємств та організацій, які перебувають у власності держави.