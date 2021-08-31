Доставка їжі: як визначити якість та що робити із зіпсованим замовленням

Звертайте увагу на зовнішній вигляд кур'єра, він має бути в масці. Упаковка має бути без пошкоджень і патьоків. У якісній доставці їжі обов'язково вкажуть відхилення у вазі замовленої страви, повідомляє Сегодня.

Смачну їжу можна готувати вдома, а можна замовити, коли часу небагато. За часів карантину доставка стала повсякденним помічником для багатьох українців. Однак зі збільшенням попиту якість послуги почала падати. Підгнилий салат, холодна піца, засохлий десерт – з такою неприємністю точно багато хто з нас стикався. Як перевірити якість доставленої вам їжі та що робити, якщо вона є непридатною до вживання?

На що потрібно звертати увагу, коли вам привезли їжу по доставці

Звернути увагу на зовнішній вигляд кур'єра. Він має бути охайним, обов'язково із захисною маскою і рукавичками. Уважно вивчити упаковку замовленого – вона має бути цілісною, без патьоків і пошкоджень. Важлива температура доставленої їжі. Гарячі страви мають бути не нижче 45-ти градусів, допустимий мінімум – 40 градусів. Холодні ж страви – до 16 градусів, максимум – 18. Вага страви. Вона має відповідати зазначеній у замовленні, там же мають зазначити допустимі відхилення.

Що робити, якщо доставлена їжа неякісна

Якщо ви бачите, що пошкоджений пакет, то одразу відмовляйтеся від замовлення і скажіть, що ви не приймаєте цю доставку. Ви можете поскаржитися в ресторан, де робили доставку. Вони мають привезти вам нову їжу.

А от якщо ви вже заплатили і тільки потім помітили зіпсоване замовлення – сфотографуйте страву і зв'яжіться з адміністрацією ресторану. Адже репутація зараз значить багато.