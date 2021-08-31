Брюссель заявив про готовність провести консультації з Києвом по "СП-2"
Європейська комісія заявляє про свою готовність провести консультації, запитані Києвом через подальшу реалізацію проекту "Північний потік-2", який загрожує безпеці України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якому висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою. Ми знаходимося в постійному контакті з українською владою з багатьох питань, в тому числі, з питань енергетики та з нетерпінням чекаємо можливості обговорити з нашими українськими колегами, як найкраще виконати їх прохання щодо консультації", - повідомили в ЄК.
При цьому в Єврокомісії наголосили, що ЄС
"як і раніше надає великого значення енергетичній безпеці України".
"Ми як і раніше готові обговорити будь-які хвилюючі Україну питання", - запевнили в Брюсселі.
Як повідомлялося, 22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччини із запитом провести консультації по "Північному потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.
В Україні переконані, що реалізація цього проекту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. Відповідно до домовленостей між Берліном і Вашингтоном, в разі функціонування нового трубопроводу "Північний потік-2" ФРН зобов'язується вживати заходів, якщо РФ буде використовувати поставки енергоносіїв для чинення тиску на інші країни.