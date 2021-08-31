Українцям можуть виплатити пенсію за померлого родича

В Україні члени сім'ї померлого пенсіонера, які проживали разом з ним, можуть подати заяву про виплату коштів, які той не встиг отримати. Зробити це можна протягом шести місяців з моменту його смерті, повідомляє Обозреватель.

Також це стосується непрацездатних членів сім'ї, що перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні.

Зокрема, такими особами є:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли передбаченого законодавством пенсійного віку;

діти померлого годувальника, які не досягли 18 років (або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років);

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років.

У разі відсутності таких членів сім'ї або якщо вони не звернуться за виплатою недоотриманої пенсії протягом шести місяців, то виплата, що належала пенсіонерові, увійде до складу спадщини.