Син Тіни Кароль в англійській школі покрасувався у шароварах і вишиванці

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками знімками, на яких показала свого підрослого сина Веніаміна. Хлопчик позував на камеру у вишиванці та шароварах в Англії, повідомляє Обозреватель.

Знаменитість зазначила, що дуже пишається сином. Відповідні фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram-stories.

Зараз Веніамін проживає і навчається за кордоном. На кадрах видно, як хлопчик позує на камеру у вишиванці, шароварах і яскраво-червоних чоботах. Поруч з ним у такому ж образі знаходилися й інші діти.

"Пишаюся! Україна – це ми" , – коротко підписала Кароль знімки.

Син Тіни Кароль у вишиванці та шароварах. Джерело: Скриншот

До речі, 13-річний Веніамін навчається в одному з найпрестижніших навчальних закладів Лондона – в Repton Preparatory School. Школа розташовується в селищі Формарк, графстві Дербішир. Тіна Кароль платить за навчання сина близько мільйона гривень за рік.

Крім навчання, Веніамін у вільний час грає на фортепіано і барабанах, а також займається фехтуванням і регбі.