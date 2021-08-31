Glusco здає АЗС в оренду

Через важке фінансове становище, викликане блокуванням повноцінної роботи протягом п'яти місяців, мережа АЗК Glusco прийняла рішення здати в оренду кілька автозаправних комплексів для покриття операційних витрат. Про це повідомив представник топ-менеджменту компанії, повідомляє Enkorr.

«Мережа фактично банкрут – торгівля газом і робота магазинів не забезпечують покриття поточних витрат, тому ми прийняли рішення здати кілька станцій в оренду, щоб перекрити нестачу коштів на утримання мережі й персоналу» , – розповів він.

За його словами, в оренду буде здано 6-7 АЗК. На сьогоднішній день два комплекси вже розпочали роботу під брендом «ВОГ», один – під «Кло» і ще один – під «БРСМ». Усі вони знаходяться в Києві.

За словами співрозмовника, компанія вела перемовини з більшістю основних учасників ринку, будучи зацікавленою в отриманні максимальної вигоди від здачі станцій.

Що стосується майбутньої зміни власника мережі Glusco і його позиції щодо передачі станцій в оренду, співрозмовник видання сказав, що договори, які укладаються, не передбачають тривалих термінів оренди, і в будь-якому разі орендарі матимуть часовий лаг для завершення роботи на комплексах Glusco.

Як повідомлялось, 11 березня 2021 р. СБУ спільно з фіскальною службою блокували роботу компанії «Глуско Україна», що управляє однією з найбільших мереж автозаправних станцій, які належать Proton Energy Group S.A..

Звинувачення, висунуті правоохоронними органами на адресу мережі АЗС, у компанії назвали абсурдними і безпідставними. У Glusco відзначали, що роботу мережі було заблоковано в рамках кримінального провадження, відкритого щодо компанії «Альтернатив Енерджі Сорсес Компані», яка не має до неї жодного відношення.