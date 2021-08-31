Милі, але злі: 4 проблемні породи собак

Коли справа доходить до вибору цуценя, багато хто хоче отримати симпатичного слухняного і вірного вихованця. Однак в деяких випадках слід пам'ятати, що зовнішність буває оманлива і за миловидної мордочкою може ховатися проблемний характер, повідомляє Профиль.

чихуахуа

Фахівці з American Temperament Test Society з'ясували, які невеликі породи собак відрізняються вибуховим темпераментом.

Чихуахуа

Чихуахуа вважається однією з найменших порід собак і найстаріших в Америці. Вперше вона була завезена в Європу відомим мореплавцем Христофором Колумбом. Чихуахуа зазвичай дуже лояльні та віддані своїм власникам, але, як правило, це собаки для одного-двох чоловік. На всіх інших, хто посміє підійти до господаря, вони можуть люто гавкати або навіть вкусити. Оскільки це вкрай темпераментні тварини, вони не особливо доброзичливі з дітьми.

Такса

Такси з'явилися в Німеччині в XVII столітті та використовувалися в основному для полювання на борсуків. До кінця Першої світової війни собаки виявилися на межі зникнення. За словами фахівців, такса страждає від "синдрому маленької собаки". Це означає, що свій невеликий розмір вона часто намагається компенсувати агресивною поведінкою. Якщо соціалізувати вихованця в ранньому віці, то в майбутньому можна отримати слухняну собаку, яка зможе жити навіть з дітьми.

Чау чау

Точне походження чау-чау невідомо, але вважається, що вони виникли тисячі років тому в Китаї або Монголії, де їх найчастіше використовували в якості мисливських і пастуших собак. Зазвичай чау-чау мають сильно домінуючий характер і часом можуть ставати напористими. Через це собак не рекомендується заводити новачкам. Щоб виростити чау-чау вихованим і слухняним необхідна тверда рука господаря і постійне навчання.

Джек рассел тер'єр

Ці невеликі собаки з'явилися в Англії, де в основному використовувалися для полювання на лисиць. Як правило, це дуже енергійні та вперті тварини, які не відрізняються терпінням. Більшість експертів не рекомендують заводити їх сім'ям з маленькими дітьми, особливо, якщо до цього досвіду виховання собак не було.