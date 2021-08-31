Дохід майнерів Ethereum виріс на 60%

Сукупний дохід Ethereum-майнерів в серпні досяг $1,65 млрд і на 60% перевищив показник за липень, повідомляє ForkLog.

Джерело: The Block

Зростання відбулося незважаючи на активацію 5 серпня в ході харфорка London пропозиції EIP-1559, що передбачає спалювання частини комісій.

На момент написання сумарно спалено 146 819 ETH вартістю близько $488 млн.

Джерело: Watch The Burn

Це не завадило майнерам отримати за місяць комісій на суму $644,14 млн проти $201 млн у липні.

Сприяв зростанню бум на ринку невзаємозамінних токенов (NFT). У серпні обсяг торгів на найбільшому NFT-маркетплейсі OpenSea перевищив $3 млрд, перевершивши на 800% показник за попередній місяць.

Крім того, ціна Ethereum в серпні значно зросла відносно липневих рівнів. На тлі хардфорка котирування подолали позначку $2800, слідом піднявшись до $3100. В середині місяця курс досяг $3300.

4-годинний графік ETH / USD на біржі Bitstamp. Дані: TradingView

Хешрейт Ethereum в серпні відновив максимум на позначці 646,7 TH/s, перевершивши досягнутий в травні показник в 643,8 TH/s.

Проте виручка майнерів за травень в розмірі $2,39 млрд залишається рекордною.