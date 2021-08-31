Jerry Heil їде у США: співачка стала першою українкою-переможницею престижного конкурсу

Українська співачка Jerry Heil перемогла у престижному міжнародному музичному онлайн-конкурсі Djooky Music Awards та поїде записуватися у США, повідомляє УНИАН.

Радісну новину виконавиця повідомила у своєму Instagram.

"Ми це зробили! Я перемогла! Ви хоч розумієте, що ви зробили для мене? Кожній і кожному, хто голосував та шейрив, такий низький уклін! В самі ніженьки! Пандатім! Ми – сила! Ви у мене дуже потужні! Мої люди! Дякую, що ви є!" – не стримувала емоції співачка.

Jerry Heil стала першою українкою, яка перемогла у Djooky Music Awards. Конкурс охоплює понад 100 країн-учасниць.

фото instagram.com/thejerryheil

Своїм призом співачка обрала повний цикл роботи над піснями у студії Capitol Records у Лос-Анджелесі.



