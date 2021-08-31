Стала відома головна причина смерті від СOVID-19

Американські дослідники з'ясували головну причину летальності при важких формах коронавірусної інфекції, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що ключову роль в цьому відіграють вірусні частки в легенях.

"Ми провели поки найдетальніше дослідження нижніх повітряних шляхів у людей з важкими формами коронавірусної інфекції. Спостереження показують, що головною причиною смертей від COVID-19 служить нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок в легенях", - зазначив ад'юнкт-професор Університету Нью Йорка Імран Сулайман.

Вчені проаналізували розвиток вторинних інфекцій в легенях у 580 пацієнтів, які в критичному стані потрапили в клініку Університету Нью-Йорка в березні 2020 року.

З'ясовано, що саме висока концентрація SARS-CoV-2 в нижніх дихальних шляхах - призводить до смерті. У тканинах органів дихання загиблих від даного вірусу було в десять разів більше частинок коронавірусу, ніж у тих, що вижили.