Несмак: 5 способів обробки стелі, які зіпсують інтер'єр

Якщо і проводити експерименти з обробкою стелі, то робити це необхідно грамотно. Інакше є ризик отримати несмак, яка точно зіпсує інтер'єр, повідомляє Профиль.

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Від яких способів оформлення стелі слід відмовитися?

Багаторівнева конструкція

Такі складні багатоярусні стелі в квартирі виглядають не надто привабливо. Більш того, вони забирають сантиметри від висоти, а виглядає надто важкувата для звичайного житла. Проста однорівнева стеля в стандартній квартирі виглядає набагато привабливіше, особливо коли висота стін - 2,75 м і нижче.

Графіка, малюнки та фотоплівка

Яскраві малюнки на стелі виглядають без смаку. Крім того, вони перевантажують інтер'єр та роблять приміщення нижче.

Екстремальні кольору

Неграмотно підібраний колір для стелі перекреслить всю привабливість інтер'єру. Експериментувати з ними потрібно вкрай уважно і акуратно.

Яскраве підсвічування

Це гарне рішення для вітальні, однак лише в тому випадку, якщо відтінки світлодіодів обрані правильно. Краще відмовитися від яскравих кольорів - такі, скоріше, будуть втомлювати та дратувати.

Ліпнина

Ліпнина виглядає дуже аристократично і гідно, але лише на високих стелях. У інтер'єри стандартних квартир подібний декор вписати дуже складно. Щоб в результаті не отримати несмак, необхідно подумати, чи буде це вдалим рішенням.