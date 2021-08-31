Несмак: 5 способів обробки стелі, які зіпсують інтер'єр

Якщо і проводити експерименти з обробкою стелі, то робити це необхідно грамотно. Інакше є ризик отримати несмак, яка точно зіпсує інтер'єр, повідомляє Профиль.

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© instagram.com / greydecointeriors

Від яких способів оформлення стелі слід відмовитися?

Багаторівнева конструкція

Такі складні багатоярусні стелі в квартирі виглядають не надто привабливо. Більш того, вони забирають сантиметри від висоти, а виглядає надто важкувата для звичайного житла. Проста однорівнева стеля в стандартній квартирі виглядає набагато привабливіше, особливо коли висота стін - 2,75 м і нижче.

Графіка, малюнки та фотоплівка

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Яскраві малюнки на стелі виглядають без смаку. Крім того, вони перевантажують інтер'єр та роблять приміщення нижче.

Екстремальні кольору

Неграмотно підібраний колір для стелі перекреслить всю привабливість інтер'єру. Експериментувати з ними потрібно вкрай уважно і акуратно.

Яскраве підсвічування

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Це гарне рішення для вітальні, однак лише в тому випадку, якщо відтінки світлодіодів обрані правильно. Краще відмовитися від яскравих кольорів - такі, скоріше, будуть втомлювати та дратувати.

Ліпнина

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Ліпнина виглядає дуже аристократично і гідно, але лише на високих стелях. У інтер'єри стандартних квартир подібний декор вписати дуже складно. Щоб в результаті не отримати несмак, необхідно подумати, чи буде це вдалим рішенням.

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