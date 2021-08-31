Мер Івано-Франківська пригрозив звільненням за відмову від вакцинації

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що всі працівники міської ради мають бути вакциновані. В іншому випадку їх буде звільнено, повідомляє РБК-Украина.

"Пора колотися. Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані!.. Даю два тижні" , - написав мер Івано-Франківська.

При цьому він наголосив, що єдиною "відмазкою" при відмові від реєстрації може бути довідка лікаря, який підтверджує протипоказання.

"Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення" , - пригрозив Марцінків.

Інна Собора