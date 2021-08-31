ФРН готова допомагати роботі аеропорту в Кабулі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність її країни надавати технічну допомогу в забезпеченні роботи аеропорту в Кабулі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У ці дні "Талібан" переносить свою присутність з Дохи в Кабул. Це означає, що ми повинні зрозуміти, як нам в ці дні підтримувати контакти. Виникає питання, коли знову почне діяти аеропорт, про це ми будемо говорити з Катаром і Туреччиною. Наш глава МЗС заявив, що він готовий надавати тут технічну допомогу. Ми, як федеральний уряд, готові надати технічну допомогу", - сказала Меркель журналістам в Берліні у вівторок.

За її словами, переговори з "Талібаном" ведуться для того, щоб вивезти біженців та надати гуманітарну допомогу.