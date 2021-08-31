У бюро правової допомоги надали покрокове роз'яснення, як узаконити самовільне будівництво, повідомляє ЛигаБизнес.

Власнику чи користувачу земельної ділянки, на якій самовільно побудовано споруду, слід провести технічне обстеження будівництва, потім звернутися до органів державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК). Протягом 10 робочих днів з дня подачі заяви, органи ДАБК повинні безкоштовно прийняти об'єкт будівництва в експлуатацію.

Порядок проведення технічного обстеження та прийняття в експлуатацію таких об'єктів самовільного будівництва затверджений наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158. При цьому технічне обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться в ході їх технічної інвентаризації з відповідною відміткою в техпаспорті.

До власників (користувачів) земельних ділянок штрафні санкції за виконання будівельних робіт без отримання документів, що дають право на їх виконання, і за експлуатацію або використання об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, не застосовуються. Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подачі заяви, за результатами технічного обстеження об'єкта, шляхом реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

До заяви про прийняття в експлуатацію об'єкта потрібно додати:

два примірники заповненої декларації;

звіт про проведення технічного обстеження об'єкта з інформацією про можливості його надійної і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно);

завірені в установленому порядку копії: документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт;

технічного паспорта (з відміткою про проведене технічне обстеження).

Один примірник декларації після її реєстрації повертається замовнику, а другий залишається в органі ДАБК, який її зареєстрував. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Після прийняття об'єкта в експлуатацію потрібно звернутися в ЦНАП для проведення процедури державної реєстрації права власності на новобудову з такими документами:

документ, який відповідно до вимог законодавства свідчить про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта;

технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна;

документ, що підтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси;

письмову заяву або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новий об'єкт нерухомого майна (в разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, яке купується у спільну часткову власність);

договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалося в результаті спільної діяльності).

Якщо ж об'єкт самочинного будівництва не відповідає вищеописаним критеріям, наприклад, побудований на земельній ділянці, що має інше цільове призначення, узаконити його можливо тільки через суд.