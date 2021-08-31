Міжбанк штормить в останній день місяця

В останній день серпня на міжбанківському валютному ринку спостерігається дуже динамічна торгівля.

Котирування вже кілька разів змінювали напрямок руху, переходячи від зростання до зниження, а потім знову до зростання. Необхідність врегулювати до кінця місяця свою валютну позицію змусило багато банків вийти після обіду з покупкою валюти, що спровокувало загальне зростання котирувань. До моменту написання статті цінник на покупку покупці вже підняли до 26,935 гривень; продавці відреагували зростанням цінника до 26,945 гривень. Національний банк, що активно скуповував валюту вчора, сьогодні вирішив надати ринку можливість самостійно врегулювати себе, і поки в хід торгів не втручається.

Готівковий валютний ринок сьогодні також штормить. Вранці київські обмінні пункти продавали долар по 26,89-26,90 гривень, а до кінця обідньої перерви цінник підняли до 26,96-26,97 гривень. При цьому попит на готівкового «американця» присутній.

Євро на FOREX сьогодні знову росте по відношенню до американського долара і вже піднявся до позначки 1,1843 долара. На 10 копійок за півдня подорожчав і готівковий євро: вранці його продавали по 31,68-31,70 гривень, а в обід - вже по 31,78-31,80 гривень. Зростання на FOREX наклалося на зростання ціни готівкового долара, і це підтримує попит на готівкову євровалюту.

Російський рубль знову намагається вирости по відношенню до долара. До обіду він досяг позначки 73,20 рубля за долар - і знову потрапив під хвилю продажів. Чим ближче рубль до рівня 73 рубля, тим сильніше його продають. Готівковий рубль в столиці продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів, причому пропозицій по 3,65 гривні більше, ніж інших.