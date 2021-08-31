США скоротили дипмісію в Білорусі

Сполучені Штати скоротили свою дипломатичну місію в Білорусі. Американські дипломати були змушені покинути країну на вимогу керівництва Білорусі, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні вдруге за три місяці американські дипломати були змушені покинути Білорусь у зв'язку з рішенням режиму обмежити взаємодію і діалог. Ми прощаємося з ними, а вони прощаються з вами - з білоруським народом, на підтримку демократичних устремлінь якого вони працювали. Будь то в Мінську або десь ще, американські дипломати продовжать цю життєво важливу роботу" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 серпня, в річницю початку протестів у Білорусі, президент США Джо Байден ввів додаткові санкції проти режиму Лукашенка.

Пізніше Олександр Лукашенко доручив уряду виробити заходи у відповідь на нові санкції. Зокрема, Мінськ відкликав свою згоду на призначення американського посла.