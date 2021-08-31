В Ізраїлі зафіксували рекорд заражень коронавірусом

Ізраїльські медики зафіксували за добу майже 11 тисяч випадків заражень коронавірусом, що стало новим рекордом для цієї близькосхідної країни з 9-мільйонним населенням, повідомляє Deutsche Welle.

В Ізраїлі зафіксовано нове максимальне число заражень коронавірусом із початку пандемії протягом однієї доби. Як повідомило у вівторок, 31 серпня, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, впродовж минулої доби було зареєстровано майже 11 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом.

Досі найбільшу кількість випадків було зареєстровано в середині січня - близько 10,1 тисячі випадків. Однак тоді проводилось значно менше тестів на наявність коронавірусу. Загалом з початку пандемії в цій близькосхідній країні з населенням у понад 9 мільйонів осіб було зареєстровано понад мільйон випадків зараження коронавірусом.

Крім того, в понеділок загальне число пов'язаних з коронавірусом смертей в Ізраїлі перевищило позначку в сім тисяч.