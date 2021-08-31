У двох областях почався виборчий процес на проміжних виборах

Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні постанови про проведення проміжних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) і №197 (Черкаська область). Відповідні документи №152 і №153 від 9 квітня 2021 року було оприлюднено в газеті "Голос України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

У них зазначається, що вибори, які призначені на неділю, 31 жовтня 2021 року проводяться в зв'язку з отриманням постанов Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва і Олександра Скічко. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа в зв'язку з обранням міським головою м. Херсона, а Олександр Скічко в зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

У постановах уточнюється, що виборчий процес на округах починається з 1 вересня 2021 року.

Як повідомлялося, в квітні ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів в Херсонській та Черкаській областях на 31 жовтня.