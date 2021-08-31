Збірна України з баскетболу дізналася суперників у відборі на ЧС-2023

Відбулося жеребкування відбіркового турніру до чемпіонату світу з баскетболу 2023 року, повідомляє УНИАН.

У відборі серед європейських команд підопічні Айнарса Багатскіса виступлять в групі G. Збірні Грузії, Іспанії та Північної Македонії стали суперниками України.

Результати жеребкування

Група A: Сербія, Словаччина, Бельгія, Латвія

Група B: Білорусь, Великобританія, Греція, Туреччина

Група C: Хорватія, Швеція, Фінляндія, Словенія

Група D: Ізраїль, Німеччина, Естонія, Польща

Група E: Франція, Португалія, Угорщина, Чорногорія

Група F: Боснія і Герцеговина, Литва, Болгарія, Чехія

Група G: Грузія, Північна Македонія, Іспанія, Україна

Група H: Росія, Нідерланди, Ісландія, Італія

Відбір на чемпіонат світу з баскетболу: довідка