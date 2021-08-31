Збірна України з баскетболу дізналася суперників у відборі на ЧС-2023

Збірна України з баскетболу дізналася суперників у відборі на ЧС-2023
Фото: Pixabay

Відбулося жеребкування відбіркового турніру до чемпіонату світу з баскетболу 2023 року, повідомляє УНИАН.

У відборі серед європейських команд підопічні Айнарса Багатскіса виступлять в групі G. Збірні Грузії, Іспанії та Північної Македонії стали суперниками України.

Результати жеребкування

Група A: Сербія, Словаччина, Бельгія, Латвія

Група B: Білорусь, Великобританія, Греція, Туреччина

Група C: Хорватія, Швеція, Фінляндія, Словенія

Група D: Ізраїль, Німеччина, Естонія, Польща

Група E: Франція, Португалія, Угорщина, Чорногорія

Група F: Боснія і Герцеговина, Литва, Болгарія, Чехія

Група G: Грузія, Північна Македонія, Іспанія, Україна

Група H: Росія, Нідерланди, Ісландія, Італія

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Відбір на чемпіонат світу з баскетболу: довідка

  • На першому груповому етапі команди зіграють у два кола - домашні і гостьові матчі. Турнір пройде в три вікна: 20-30 листопада 2021, 21 лютого - 1 березня 2022 і 27 червня - 5 липня 2022.
  • До другого групового етапу кваліфікації виходять по три найкращі команди з групи. Далі вони сформують чотири групи по шість команд. На чемпіонат світу вийдуть по три найкращі команди з кожної групи.
  • Фінальна частина ЧС-2023 відбудеться в Японії, Індонезії та на Філіппінах з 25 серпня до 10 вересня 2023 року.
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