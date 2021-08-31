Будівництво житла в Україні зросло на 20%

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-липні 2021-го у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,9%. При цьому, у липні будівництво житла зросло на 39,3%, повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики (Держстат), за січень-липень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано нульове зростання, в липні - падіння на 0,5%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-липні 2021 року склав 97,4 млрд гривень. Нове будівництво склало 35,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 36,5%, реконструкція і технічне переоснащення - 27,9%.

Нагадавши, обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

Автор: Олександр Білоус