Користь чи шкода: як правильно вживати стевію

На відміну від штучних підсолоджувачів, які зроблені з хімічних сполук, стевія вважається натуральним замінником цукру, бо отримана з рослини. Поки все вчені та дієтологи сходяться на думці, що цей продукт безпечно вживати в помірних кількостях, повідомляє Профиль.

Дослідження показують, що стевія є здоровою альтернативою цукру завдяки своїй здатності знижувати загальне споживання калорій і допомагати контролювати вагу. Допустима добова доза для підсолоджувачів на її основі становить 4 мг / кг ваги тіла. Залишається неясним, що може статися, якщо з'їсти значно більше цієї речовини. Попередні дослідження на людях і тваринах показали, що у цього цукрозамінника можуть бути й мінуси.

Наприклад, група вчених прийшла до висновку, що стевія може сприяти дисбалансу корисних і шкідливих бактерій в кишківнику, що загрожує шлунково-кишковими розладами. Інше дослідження, проведене на мишах, показало, що у тих, хто їв стевію протягом 16 тижнів, збільшилася кількість певних білків, відповідальних за запалення в печінці та нирках, що з часом могло завдати шкоди органам.

Дослідження на тваринах не обов'язково говорять про такий же ефект у людей. Крім того, результати невеликого дослідження на людях не означають, що вони будуть застосовні до населення в цілому. Тому завжди краще підходити до результатів подібних досліджень зі скептицизмом і обережністю. Проте необхідні додаткові дослідження, щоб зробити однозначний висновок про вплив стевії на організм.