У Литві вакцинація третьою дозою почнеться в найближчі тижні

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що вакцинація населення третьою дозою вакцини від коронавірусу повинна початися в найближчі тижні, повідомляє РБК-Украина.

За її словами, рекомендацію про вакцинацію третьою дозою прийняла Експертна рада, яка провела дослідження антитіл у людей, які серед перших в країні вакцинувалися від COVID-19.

"Вакцинація повинна початися в найближчі тижні" , - повідомила Шимоніте.

Вона додала, що третьою дозою будуть щеплювати людей, які пройшли повний курс вакцинації понад 6 місяців тому.

Нагадаємо, що у Південній Кореї почнуть прищеплювати третьої (бустерної) дозою вакцини від коронавірусу.

Автор: Тіберій Юрик