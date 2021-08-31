Ада Роговцева в головній ролі: якою буде нова комедія від DZIDZIO

Український виконавець DZIDZIO (Михайло Хома) став режисером-постановником фільму "Де гроші". У мережі з'явився тизер до комедії-квесту, повідомляє Обозреватель.

За сюжетом піаніст-авантюрист Міша влаштовується на роботу до літньої господині загадкового будинку-квесту, адже йому потрібні гроші на звільнення товариша з-під арешту. Однак він розуміє, що питання "Де гроші?" цікавить не тільки йому. Всі, хто приходить в будинок до жінки, починають шукати гроші. Відповідний ролик з'явився на Youtube-каналі DZIDZIO.

Ада Роговцева, Михайло Хома (DZIDZIO), Сергій Ліба та Ганна Буткевич виконають головні ролі в новій картині. Михайло зіграє персонажа похилого віку, тому йому довелося кардинально перевтілитися для цього проєкту.

Ада Роговцева зіграє одну з головних ролей. Джерело: instagram.com/dzidzio

Фото зі зйомок комедії. Джерело: instagram.com/dzidzio

Відомо також, що зйомки зайняли 23 дня і проходили вони в двох містах – Київ і Львів.

Крім того, спеціально для фільму в одному з павільйонів площею 1650 кв. м на кіностудії імені Довженка було створено кілька кімнат, в яких головні герої шукали гроші.

Михайло Хома з українськими акторами. Джерело: instagram.com/dzidzio