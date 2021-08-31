Україна отримала майже 19 млн доз вакцин

В Україні станом на 31 серпня надійшло майже 19 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

"Уже майже 19 млн доз вакцин від COVID-19 отримала Україна від початку вакцинальної кампанії", - йдеться в повідомленні.

Так, найбільше в країну прибуло вакцин CoronaVac - 8,2 млн доз, далі йдуть AstraZeneca - 4,8 млн доз, Pfizer - 4 млн доз і Moderna - 2 млн доз.

При цьому майже половину вакцин вже використовували. За останніми даними в Україні зроблено 9 082 122 щеплень, в тому числі понад 150 тисяч за минулу добу.

На вихідних стало відомо, що Україна розриває контракт з виробником індійських вакцин. Serum Institute не виконав свої зобов'язання за контрактом щодо поставок понад 11 млн доз вакцин Ковішілд і Новавакс. Після розірвання контракту сплачені за нього кошти будуть повернуті.