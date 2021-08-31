Відкладений попит вичерпується: зростання торгівлі в Україні сповільнилося

Відновлення економічної активності в Україні відбувається повільними темпами і зберігає залежність від фіскальних стимулів. Так, реальний ВВП у другому кварталі зріс лише на 5,4% в порівнянні з таким же періодом 2020 року. Цей показник є нижчим за прогноз Національного банку (+ 7,5%), повідомляє UBR.

Про сповільнення зростання економіки, зокрема, свідчать показники економічної активності в сфері роздрібної торгівлі, які сповільнилися минулого місяця до 10,1% в порівнянні з 13% в червні 2021-го, написав в Facebook глава ради НБУ Богдан Данилишин. Це, на думку Данилишина, свідчить про поступове вичерпання фактора відкладеного попиту в зв'язку карантином. Тепер розвиток торгівлі залежить від платоспроможності населення.

"Індекс реальної заробітної плати в липні 2021 року в порівнянні з червнем 2021 року зріс на 0,1%, а в порівнянні з липнем 2020 року - на 10,2%", - додав Данилишин.

У той же час індекс сільськогосподарської продукції зріс в січні-липні на 2,5% за рік після падіння на 8,2% в січні-червні 2021-го. Це стало результатом збору гарного врожаю. Пшениці зібрали на 17,3% більше в порівнянні з минулим роком, ячменю - на 19,5%, кукурудзи - на 6,6%, ріпаку - на 23,3%.