Проходять обшуки в комунальному підприємстві "Київжитлоспецексплуатація"

Столична прокуратура проводить обшуки в приміщенні КП "Київжитлоспецексплуатація". В рамках розслідування крадіжки грошей з бюджету Києва, які були передбачені на капремонт в житлових будинках міста, повідомляє Сегодня.

Протягом листопада-грудня 2020 року посадовими особами було укладено низку договорів з підрядними організаціями на капремонт місць загального користування (під'їздів) в житлових будинках столиці.

"З метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконані або виконані всупереч обсягам, передбаченим тендерною документацією та укладеними договорами, підписали "фіктивні" акти виконаних робіт" , – йдеться в повідомленні.

Сьогодні проводяться обшуки в комунальному підприємстві. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.