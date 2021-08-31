Клієнтам monobank запровадили нововведення при платежах

При отриманні платежів у клієнтів monobank тепер у виписці відображається прізвище відправника грошей, повідомив співзасновник цього цифрового банку Олег Горохівський в Facebook. ﻿﻿Все почалося з персональної скарги Горохівському однієї з клієнток банку, оскільки звернення на "гарячу лінію" не допомогли, повідомляє UBR.

Справа в тому, що раніше у користувачів не висвітлювались прізвища тих, хто пересилають кошти з карти monobank на карту monobank. Лише "Анна Б." або "Ірина Б.". Незручність в тому, що в таких випадках доводилося звіряти списки по всіх контактах в телефонній книзі або інших месенджерах, щоб розібратися, хто ж ця "Ірина Б.".

Проблема ускладнювалася, коли таких перекладів "інкогніто" проходило кілька. Виникали непорозуміння і при бухгалтерських операціях.

"Даруємо вам нашу платинову карту за підказку і за ті незручності, які ви через нас натерпілися. Якби ви знали скільки всього ми переосмислили, виправили і впровадили завдяки таким повідомленням клієнтів", - відповів на зауваження Горохівський, виправивши проблему.

Нагадаємо, в Україні в недалекому майбутньому з'являться ще мінімум три проекти, схожих на monobank. Наприклад, Fozzy Group, одна з найбільших торгово-промислових груп України, запускає необанк. І зараз він проходить процес тестування.