Погода 1 вересня: синоптики спрогнозували дощі і похолодання

У День знань святкова лінійка в багатьох областях України може затьмаритися дощовою погодою. Також у країні в перший день осені продовжує холоднішати. Найтепліше буде, як і раніше, на південному сході, але навіть там температура не підніметься вже вище 27-28 градусів.

У середу, 1 вересня, на заході України буде вже зовсім не літня погода - 16-19°С удень і 10-14°С уночі. У центрі, на півночі, а також у Харківській області при цьому буде помітно тепліше - 21-25°С удень і 10-15°С уночі. У цілому ж на сході, а також у Миколаївській області, очікується 24-28°С удень і 13-17°С уночі. І найтеплішими регіонами країни виявляться південь і Крим - там обіцяють 25-27°С удень і 14-18°С уночі.

Дощі з грозами 1 вересня накриють весь захід країни. Також дощитиме, але без грози, буде частково в центрі (крім Черкаської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей), а також на півночі. На решті території України обіцяють суху та ясну погоду з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру по країні - 7-18 км/год, у Харківській і Сумській областях можливі шквали до 22 км/год. У центрі та в Криму буде не так вітряно - обіцяють 4-14 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 1 вересня на Закарпатті та в Карпатах очікується значний дощ (рівень небезпеки - жовтий). У Херсонській, Миколаївській, Одеській, Луганській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві 1 вересня очікується температура від 13 до 22°С, вітер 4-11 км/год і дощ.