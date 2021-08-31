Чи торкнеться податкова амністія криптовалюти: роз'яснення ДПС

На сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні, зокрема, відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею. Таким чином, підстав для її відображення декларантом у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації немає, повідомляє РБК-Украина.

Таке роз'яснення Державної податкової служби (ДПС) було опубліковано на сайті служби.

Нагадаємо, з 1 вересня 2021 року розпочинається одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Українці можуть задекларувати активи (розміщені на території України та/або за її межами), з яких не були сплачені податки.

Декларування буде відбуватися шляхом подання декларації до Державної податкової служби України.

Автор: Олександр Білоус