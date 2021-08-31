У Кирилівці в літньому таборі дітей тримали в антисанітарії

У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку на Косі Пересип в Кирилівці виявили чисельні порушення. До цього закладу у фахівців були питання ще на початку сезону﻿, повідомляє Depo.ua.

Як розповіли у ГУ Держспоживслужби в Запорізькій області, остання перевірка 27 серпня показала, що недоліки не лише не виправили – ситуація значно погіршилася.

У дитячому закладі працювали співробітники з простроченими медичними довідками, для харчування дітей використовували продукти сумнівної якості: молочну і м’ясну продукцію, що не мала товарно-транспортної накладної, заморожені сирники-напівфабрикати власного виробництва. До того ж у таборі не дотримувалися розпорядку дня, несвоєчасно готували обід та полуденок, не був навіть організований належними чином питний режим дітей.

Що вже казати про дотримання карантинних норм, якщо в санітайзерах для антисептиків знаходилася рідина невідомого походження, а самі вони були обплетені павутинням із комахами.

Цим перелік санітарних порушень не обмежується, тож не дивно, що в харчоблоку дитячого табору виявили кишкову паличку.

За підсумками перевірки кирилівського закладу п’ятеро його співробітників притягнуті до адміністративної відповідальності, серед них керівник табору та завідувачка виробництвом.