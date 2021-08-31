У Рівному 15-річні брати напали з ножем на випадкову перехожу

У Рівному 15-річні брати близнюки напали на 42-річну жінку. ЇЇ із непроникаючими ножовими пораненнями доставили до лікарні, повідомляє РадиоТрек.

Так, інцидент стався вранці, 21 липня, поблизу дитмайданчика на вулиці Чорновола.

У поліції повідомили, що однією із версій нападу є перегляд заборонених фільмів, де присутні сцени жорстокості.

За словами начальника Рівненського районного управління поліції Романа Штеба, надивившись фільмів, підлітки хотіли побачити, як почуває себе людина після нанесення поранення ножем.

Хлопці взяли ніж і пішли на вулицю, і нанесли ножові поранення жінці, яка проходила повз.

Пораненою виявилась 42-річна Ольга, яка саме відвела дитину до дитячого садочку. Після свого вчинку неповнолітні побігли та заховалися у квартирі, де проживали. Однак, патрульні їх наздогнали й затримали.

Коли приїхали медики, жінка була ще у свідомості. Під час огляду вони виявили три колото-різані рани на спині, які обробили та наклала асептичні пов’язки.

Правоохоронці вирішують питання про затримання одного із підлітків, який поранив жінку, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім того, один із нападників, нестиме кримінальну відповідальність. Також хлопці пройдуть психіатричну експертизу.

Відео нападу потрапило у мережу, яке зафіксували камери спостереження.

В Рівному 15-річні близнюки напали на незнайому пересічну жінку,яка поверталась з дитсадка.На допиті в поліції в присутності батьків заявили що «им интересно было посмотреть, как чувствует себя человек с ножевым ранением». pic.twitter.com/uRtRUBIQI9 — свічка (@svecha62) August 31, 2021

Автор: Тетяна Самарук