Десятки дітей евакуювали з Афганістану без батьків

Десятки афганських дітей евакуювали з країни без батьків. Про це заявив представник UNICEF в Афганістані Ерве Людовика де Лиса, повідомляє Лента.Ру.

Як мінімум 69 неповнолітніх громадян покинули республіку без супроводу. Де Лис розповів, що на даний момент UNICEF збирає інформацію про афганських дітей, які потрапили в інші країни, щоб переконатися, що вони знаходяться в безпеці.

Американська влада заявила, що з Афганістану в США приїхали 34 дитини без батьків. У Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США відзначили, що кожна дитина буде передана департаменту у справах біженців для надання йому необхідних умов розміщення.