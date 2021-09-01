Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
З наближенням перших холодів так і хочеться придбати собі новенький светр. Але купуючи нову річ, не варто робити старих помилок, повідомляє РБК-Украина.
Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram розповіла, яка модель светра залишилася в минулому сезоні.
Який светр не варто купувати: приклади луків
- Обтягуючий светр - поки не тренд.
- З декором у вигляді бісеру і намистин, страз і паєток.
- Довгі і облягаючі.
- З коротким рукавом.
- З коміром хомутом.
- З рюшами.
- З розрізами.
- Безформний.
Автор: Тетяна Турчанікова