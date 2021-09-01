Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

З наближенням перших холодів так і хочеться придбати собі новенький светр. Але купуючи нову річ, не варто робити старих помилок, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram розповіла, яка модель светра залишилася в минулому сезоні.

Який светр не варто купувати: приклади луків

  • Обтягуючий светр - поки не тренд.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
фото: instagram.com/tanya.myname
  • З декором у вигляді бісеру і намистин, страз і паєток.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
фото: instagram.com/tanya.myname

  • Довгі і облягаючі.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
фото: instagram.com/tanya.myname
  • З коротким рукавом.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
фото: instagram.com/tanya.myname

  • З коміром хомутом.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
фото: instagram.com/tanya.myname

  • З рюшами.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
фото: instagram.com/tanya.myname

  • З розрізами.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
фото: instagram.com/tanya.myname

  • Безформний.

Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні
фото: instagram.com/tanya.myname

Автор: Тетяна Турчанікова

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