Вже не в моді: стиліст показала, який светр саме час залишити в минулому сезоні

З наближенням перших холодів так і хочеться придбати собі новенький светр. Але купуючи нову річ, не варто робити старих помилок, повідомляє РБК-Украина.

Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram розповіла, яка модель светра залишилася в минулому сезоні.

Який светр не варто купувати: приклади луків

Обтягуючий светр - поки не тренд.

фото: instagram.com/tanya.myname

З декором у вигляді бісеру і намистин, страз і паєток.

фото: instagram.com/tanya.myname

Довгі і облягаючі.

фото: instagram.com/tanya.myname

З коротким рукавом.

фото: instagram.com/tanya.myname

З коміром хомутом.

фото: instagram.com/tanya.myname

З рюшами.

фото: instagram.com/tanya.myname

З розрізами.

фото: instagram.com/tanya.myname

Безформний.

фото: instagram.com/tanya.myname

Автор: Тетяна Турчанікова