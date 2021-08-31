Енергоатом" підписав меморандум про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС

ДП НАЕК "Енергоатом" і американська електротехнічна компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків АЕС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вітаю підписання Меморандуму між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проекту, а в подальшому - ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту - до $30 млрд", - написав Зеленський у соцмережі Twitter.

Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Компанія Westinghouse electric існує з 1886 року і займається проектуванням енергоблоків АЕС з початку ХХІ століття. Також корпорація контролює до 50% комерційних енергоблоків у світі і 31% ринку поставок ядерного палива.

На українському ринку Westinghouse працює з 1992 року як постачальник послуг із модернізації систем безпеки українського парку реакторів і постачальник палива для АЕС.