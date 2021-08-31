Розслідування ДТП за участю нардепа Трухіна передано в ДБР

Кримінальне провадження у справі про ДТП, яка сталася 23 серпня в Дарницькому районі Києва, передано в підслідність Державного бюро розслідувань, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Відповідну підслідність визначив за Державним бюро розслідувань процесуальний керівник, враховуючи наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб'єкта - народного депутата України" , – повідомляє прес-служба поліції столиці.

За даними поліції, автомобіль "Ауді", в якому перебував народний депутат Олександр Трухін ("Слуга народу"), не дотримуючись безпечної дистанції під час руху, в'їхав в автомобіль "Форд", який рухався попереду. "Форд", у свою чергу, зіткнувся з автомобілем"Деу". Унаслідок потрійної аварії постраждали шестеро людей.

На момент прибуття правоохоронців учасники аварії перебували поруч з автомобілями, тому виникло питання підтвердження особи водія "Ауді" в момент аварії.

"Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом "Ауді" перебував чоловік, як з'ясувалося – народний депутат України. Водночас інші свідки заперечують ці свідчення" , – зазначають у поліції.

Відповідно до чинного законодавства у разі наявності інформації про можливе вчинення злочину спецсуб'єктом, в цьому випадку народним депутатом, процесуальний керівник зобов'язується змінити підслідність.

"Тому слідчі поліції направили листа до прокуратури з клопотанням про передання матеріалів зазначеного кримінального провадження до відповідного правоохоронного органу. Наразі підслідність визначена за Державним бюро розслідувань. Усі матеріали, зібрані слідчими поліції, в повному обсязі будуть передані в ДБР" , – пояснюють правоохоронці.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що розраховує на неупередженість у розслідуванні справи про ДТП за участю Трухіна і на максимально жорстку реакцію з боку правоохоронних органів у разі підтвердження супутніх з цією подією фактів.