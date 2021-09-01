Перукар розповів, як правильно мити голову чоловікові

Здавалося, що може бути простіше за миття голови. Намочуєш голову, наносиш шампунь, змиваєш. Вуаля! А от і ні. Догляд за волоссям і шкірою голови потребує відповідальнішого підходу. Тож ми рекомендуємо озброїтися порадами перукаря. Він точно знає, що потрібно зробити, повідомляє 24 Канал.

Як розповів перукар Клаудіо Пачеко, є кілька кроків правильного миття голови. Візьми їх на озброєння, щоб твоє волосся було не лише доглянутим, а й здоровим.

Як правильно мити голову

Витисни на вологу руку кількість шампуню, еквівалентну монеті у 5 копійок. Активуй мийний засіб, потираючи руку об руку. Нанось шампунь на вологе волосся зі зворотного боку. Тобто проти росту волосся. Після потилиці рухайся з боків і до середини голови. Знову спіни решту шампуню на руках і пройдися нарешті по верхівці голови. Змий і повтори.

"Завдяки цьому способу нанесення тобі вдається розподілити шампунь рівномірніше. Це дозволяє якісніше мити голову", – пояснює перукар.

При такому способі миття волосся "використовується менше шампуню, і цього цілком достатньо". Ба більше: надто велика його кількість стає причиною того, що не весь засіб змивається. А це може стати причиною швидкого забруднення голови.

Не лише мий, а й масажуй голову

Він також наголосив на тому, що під час миття ти повинен енергійно масажувати шкіру голови пальцями. Для цього використовуй кругові рухи протягом 1 – 2 хвилин. Тож недостатньо просто швиденько нанести шампунь і швиденько його змити. Можеш, наприклад, поспівати під час миття голови. Це дозволить достатньо часу присвятити процедурі.