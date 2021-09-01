Модні кофти на осінь 2021: які моделі будуть актуальними

Осінь обіцяє бути прохолодною, тому варто запастися кількома модними кофтами, які зможуть вас зігріти, повідомляє УНИАН.

Кофти з рукавами-буфами

Придивіться до кофт з об'ємними рукавами, які будуть виділятися на тлі приталеного крою. У холодну пору вони не тільки вас зігріють, але і доповнять стильний образ.

Модні кофти на осінь 2021 / pexels.com

Яскраві светри

У холодну пору року завжди хочеться трохи фарб. Тому на допомогу прийдуть модні яскраві светри, які в 2021 році точно повинні бути у вашому гардеробі.

Модні кофти на осінь 2021 / pexels.com

Короткі кофти

Якщо влітку ми масово скуповували кроп-топи, то восени 2021 зверніть увагу на коротенькі кофти. Під них варто надягати джинси з високою посадкою, щоб не застудитися.

Модні кофти на осінь 2021 / pexels.com

Світшот і худі

Хочете додати трохи спорту в свій образ? Або хочете комфортно почувати себе на прогулянці? Тоді швидше закуповуйте об'ємні худі і світшоти. Зараз ринок пропонує величезну кількість варіантів оверсайз одягу.

Модні кофти на осінь 2021 / pexels.com

В'язані светри

Це тренд, який навряд чи колись здасть свої лідерські позиції. У таких речах затишно, комфортно і тепло. При цьому важливо знати, як правильно носити в'язані светри. Звертайте увагу на фасон, щоб він не додав вам років 10. Віддавайте перевагу більш молодіжним моделям, які будуть виглядати стильно восени 2021.