Курс валют: підсумки останнього дня літа

В останній день місяця котирування безготівкового долара на міжбанківському﻿ валютному ринку змінювалися дуже динамічно. Кілька разів зростання змінювалося зниженням, після якого знову йшло зростання.

На відміну від понеділка, великих продавців валюти сьогодні не було, і це зумовило характер сьогоднішніх торгів: всі зниження тут же викуповувалися, і котирування знову починали рости. Надії покупців на продовження зниження, що почалося вчора, швидко розвіялися: сьогодні «заливати» ринок валютою було нікому. Експортери, які отримали компенсацію податку на додану вартість, не потребували гривні і не вийшли з продажами. Ситуацію частково врятували комерційні банки, які сьогодні вирівнювали свою валютну позицію: тим, кому треба було продавати, поспішили зробити це з самого ранку. Але покупців все ж було більше, тому котирування в другій половині торговельної сесії виросли до 26,935 гривень на покупку і 26,945 гривень на продажу. Національний банк не вважав за потрібне втручатися і обмежився роллю спостерігача.

Закрили торги вівторка на 7,5 копійок на покупці і на 8 копійок на продажу вище, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,80 / 26,90 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися широко: спред на відкритті склав 10 копійок. Перші угоди пройшли за ціною 26,85 гривень, причому найперша - ще о 9:39. Деякі продавці, побоюючись продовження вчорашнього зниження, виставили свої обсяги на продаж досить дешево - і їх миттєво розкупили. О 10:05 котирування зросли до 26,90 на покупку і 26,93 на продажу. Такі ціни залучили продавців, їх стало більше, ніж покупців - і котирування знову пішли вниз. Аж до обідньої перерви торгівля йшла у вузькому діапазоні 26,89-26,91 гривень. Але вже в обідню перерву на ринок стали виходити самі банки, яким необхідно було купити валюту для вирівнювання валютної позиції. Їх виявилося досить багато і після обіду котирування поповзли вище, досягнувши на 15.00 денних максимумів.

Котирування закриття - 26,915 / 26,94 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на третину в порівнянні з понеділком і склав 195,25 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8838 гривень.

Офіційний курс долара на 1 вересня встановлено на позначці 26,8928 гривень за долар, зростання на 3,27 копійки.

Офіційний курс євро на 1 вересня встановлено на позначці 31,8317 гривень за євро, зростання на 13,54 копійок.

Готівковий долар в обмінниках Києва за день подорожчав на 7 копійок: вранці його продавали по 26,89-26,90 гривень, а до вечора цінник підняли до 26,96-26,97 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1799. В останній день серпня євро продовжив зростати і піднявся до позначки 1,1843 долара, але потім, на фіксації відкритих позицій відкотився до 1,1797 долара. Готівковий євро синхронно з доларом подорожчав на 10 копійок: вранці київські обмінники продавали його по 31,68-31,70 гривень, до вечора цінник підняли до 31,78-31,80 гривень.

Російський рубль сьогодні виріс до 73,20 рублів за долар - максимального значення до американського долара за останні два тижні. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,22-73,32 рубля за долар. Готівковий рубль київські обмінні пункти продавали в основному по 3,63-3,65 гривні за рублів, зустрічалися пропозиції і по 3,62 гривні за 10 рублів.