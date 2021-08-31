Курс валют: підсумки останнього дня літа
В останній день місяця котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку змінювалися дуже динамічно. Кілька разів зростання змінювалося зниженням, після якого знову йшло зростання.
На відміну від понеділка, великих продавців валюти сьогодні не було, і це зумовило характер сьогоднішніх торгів: всі зниження тут же викуповувалися, і котирування знову починали рости. Надії покупців на продовження зниження, що почалося вчора, швидко розвіялися: сьогодні «заливати» ринок валютою було нікому. Експортери, які отримали компенсацію податку на додану вартість, не потребували гривні і не вийшли з продажами. Ситуацію частково врятували комерційні банки, які сьогодні вирівнювали свою валютну позицію: тим, кому треба було продавати, поспішили зробити це з самого ранку. Але покупців все ж було більше, тому котирування в другій половині торговельної сесії виросли до 26,935 гривень на покупку і 26,945 гривень на продажу. Національний банк не вважав за потрібне втручатися і обмежився роллю спостерігача.
Закрили торги вівторка на 7,5 копійок на покупці і на 8 копійок на продажу вище, ніж в понеділок.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,80 / 26,90 (купівля / продаж).
Торги вівторка відкрилися широко: спред на відкритті склав 10 копійок. Перші угоди пройшли за ціною 26,85 гривень, причому найперша - ще о 9:39. Деякі продавці, побоюючись продовження вчорашнього зниження, виставили свої обсяги на продаж досить дешево - і їх миттєво розкупили. О 10:05 котирування зросли до 26,90 на покупку і 26,93 на продажу. Такі ціни залучили продавців, їх стало більше, ніж покупців - і котирування знову пішли вниз. Аж до обідньої перерви торгівля йшла у вузькому діапазоні 26,89-26,91 гривень. Але вже в обідню перерву на ринок стали виходити самі банки, яким необхідно було купити валюту для вирівнювання валютної позиції. Їх виявилося досить багато і після обіду котирування поповзли вище, досягнувши на 15.00 денних максимумів.
Котирування закриття - 26,915 / 26,94 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на третину в порівнянні з понеділком і склав 195,25 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8838 гривень.
- Офіційний курс долара на 1 вересня встановлено на позначці 26,8928 гривень за долар, зростання на 3,27 копійки.
- Офіційний курс євро на 1 вересня встановлено на позначці 31,8317 гривень за євро, зростання на 13,54 копійок.
- Готівковий долар в обмінниках Києва за день подорожчав на 7 копійок: вранці його продавали по 26,89-26,90 гривень, а до вечора цінник підняли до 26,96-26,97 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1799. В останній день серпня євро продовжив зростати і піднявся до позначки 1,1843 долара, але потім, на фіксації відкритих позицій відкотився до 1,1797 долара. Готівковий євро синхронно з доларом подорожчав на 10 копійок: вранці київські обмінники продавали його по 31,68-31,70 гривень, до вечора цінник підняли до 31,78-31,80 гривень.
Російський рубль сьогодні виріс до 73,20 рублів за долар - максимального значення до американського долара за останні два тижні. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,22-73,32 рубля за долар. Готівковий рубль київські обмінні пункти продавали в основному по 3,63-3,65 гривні за рублів, зустрічалися пропозиції і по 3,62 гривні за 10 рублів.