У Бердянську хлопчика на матраці віднесло у відкрите море

У курортному Бердянську на базі відпочинку на пляжі 7-річний хлопчик вирішив поплавати на надувному матраці, і через деякий час сильний вітер відніс маленького мореплавця прямо у відкрите море, повідомляє ПроБердянск.

Інцидент стався сьогодні близько полудня, в районі бази відпочинку "Посейдон" на Бердянській косі.

Як юного харків'янина віджимним вітром стало відносити далеко в Азовське море інші дорослі на пляжі не помітили.

На сполох забила мати хлопчика - жінка кинулася до прокатників водних мотоциклів, які також працюють на пляжі рятувальниками, і звернулася за допомогою.

"Також відомо, що батьки бігли близько кілометра поки не побачили рятувальників" , - йдеться в публікації.

Зазначається, що дитина на матраці на той час перебувала від берега на відстані близько 700 метрів.

На щастя, трагедії вдалося уникнути. Хлопчика в море "зловив" рятувальник Денис Гризлов на водному мотоциклі, який доплив до матраца, забрав дитину і доставив на сушу. 7-річному мореплавцю навіть не знадобилася медична допомога.

Небезпека віджимного вітру, як рятуватися, якщо відносить в море

Відпочиваючі на пляжах українських узбереж нерідко пускаються у "вояжі" на надувних матрацах, не розрахувавши власних умінь керувати таким "плавзасобом" або відмахнувшись від правил безпеки поведінки на воді, не враховуючи специфіки течій і поведінки вітру, після чого потрапляють у сводки про події.

Так, купальщиків в акваторії може віднести далеко в море віджимний вітер, що раптово піднімається (може різко поміняти напрямок і дути з берега у бік моря). Він представляє реальну небезпеку для пляжників, адже пориви за невеликий проміжок часу часом можуть досягати сили 25 метрів на секунду. Сильний віджимний вітер здатний швидко віднести далеко від берега - на кілометри - людей не тільки на матрацах, але і на катамаранах, каное, кругах...

Рятувальники рекомендують у випадках, якщо відпочиваючих в морі застав віджимний вітер і почав відносити, в першу чергу не панікувати, а в другу - сигналізувати про біду і підіймати шум. Тут краще не тільки голосно кликати на допомогу, але відкинути сором і зняти плавки, щоб махати ними як прапорцем, аби з берега було легше розгледіти. Робити це краще оперативно, позаяк "матрацник" може за 10-20 хвилин зникнути з поля зору відпочиваючих на пляжі.

Автор: Володимир Костирін