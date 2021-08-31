Зеленський розповів міністру енергетики США про брудний російський газ

Президент Володимир Зеленський в рамках свого візиту до США провів зустріч з міністром енергетики Дженніфер Гренхольм, в ході якої обговорив актуальні питання енергетичної безпеки України та регіону, повідомляє Деловая столица.

Сторони обмінялися думками щодо загроз "Північного потоку — 2" для безпеки нашої держави і енергетичної безпеки в Європі. Була констатована спільність підходів України і США щодо ризиків, які становить цей проект.

"Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції" , — зазначив президент України.

Зеленський відзначив важливість створення ефективних запобіжників від використання Росією газу в якості зброї. Саме тому, за його словами, важливо якомога швидше почати регулярні тристоронні консультації в форматі Україна — Німеччина — США з питань збереження українського транзиту і забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Сторони детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами в сфері енергетики, протидії кліматичним змінам і «зеленої» трансформації.